نائب كردي : وفد الاقليم الذي سيزور بغداد سيبحث تأجيل دعوى الطعن بتصدير النفط من كردستان

2019/06/07 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبـر النائب عن كتلة الجيل الجديد النيابية سركوت شمس الدين ، ان وفد الاقليم الذي يعتزم زيارة العاصمة بغداد قريبا سيكون “شكليا”.وقال شمس الدين ان” وفد الاقليم الذي يعتزم زيارة بغداد بعد تشكيل الحكومة هناك شكلي”فقط “، مشيرا الى ان ” الاعلان عن زيارة هذا الوفد جاء بعد ضغوطات كبيرة من قبل الشارع الكردي […]

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