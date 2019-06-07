ممثل المرجعية: كثرة حالات الانتحار في المجتمع مؤشر خطير علينا الحذر منه

2019/06/07 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الشيخ الكربلائي، ان" على المجتمع والحكومة الانتباه من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تعتبر مؤشر خطير على مرور شباب العراقي بمرحلة خطرة لابد من الوقوف عندها وحلها قبل ان تصبح معتقد اجتماعي".كما طالب الكربلاء اثناء خطبته من الصحن الحسيني الشريف، انه" يستوجب على الاباء الاهتمام بأبنائهم وعدم دفعهم الى الاقبال على مثل هذه الثقافات التي تعتبر دخيلة على المجتمع العراقي".وطالب الكربلائي، الى اعدم جعل المشاكل الزوجية سببا في انتحار الزوج او الزوجة، كذلك يستوجب على الحكومة ان" تحل عدم توفر التعيينات وان تأخذ على عاتقها تحمل مسؤولية حماية الشباب من ظاهرة الانتحار".وتعرض ممثل المرجعية اثناء الخطبة الى العديد من القضايا منها الاخلاق ونبذ الحسد والاهتمام بالسلوكيات التي تحفظ للمجتمع ثقافته وعدم انجرافه الى الهاوية".انتهى..م.ر

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