الوطني الكردستاني يشكل لجنة تضم ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الديمقراطي

2019/06/07 | 13:44

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل اعلام كردية، أن الاتحاد الوطني الكردستاني، شكل لجنة مؤلفة من ثلاثة من كبار قادته للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول مشاركة الاتحاد في مراسم أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان البارزاني القسم القانوني وحسم اختيار محافظ لكركوك.

وذكرت الوسائل، أنه "تقرر في اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي عقد أمس تشكيل لجنة تضم كلاً من كوسرت رسول وبافل الطالباني وأرسلان بايز، للاجتماع مع الحزب الديمقراطي اليوم أو غداً السبت".

وأوضحت أن "المفاوضات ستتمحور حول اختيار محافظ جديد لكركوك ومشاركة الاتحاد الوطني في مراسم أداء نيجيرفان البارزاني القسم القانوني".

وتابعت أن "الاجتماع يتضمن اختيار محافظ لكركوك من بين ثلاثة رشحوا للمنصب سابقاً هم: عضو لجنة المادة 140، كاكه رش صديق، وعضو مجلس محافظة كركوك، أحمد عسكري، ونائب مسؤول مقر الاتحاد الوطني في المحافظة، روند ملا محمود إلى جانب مرشحين اثنين تم طرح اسميهما في اجتماع الأمس وهما معاون رئيس جامعة كركوك، عمر إينجة، ومدير شرطة كركوك السابق، اللواء جمال طاهر".

وأضافت أن "اللجنة ستعرض مخرجات مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي على مجلس قيادة الاتحاد الوطني وتطرحها للتصويت".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، عقد (6 حزيران 2019)، اجتماعاً في مدينة السليمانية، بحضور نائبا السكرتير العام للحزب، رئيس الجمهورية برهم صالح، وكوسرت رسول.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني، عقد، صباح الخميس، اجتماعا بمشاركة نائبي السكرتير العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول، وبرهم صالح".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني بحث من خلال هذا الاجتماع العديد من الملفات المهمة، ومنها مشاركته في مراسم أداء اليمين القانونية لرئيس الإقليم، الذي ستكون في يوم 10-6-2019"، لافتا الى ان "الاجتماع ناقش مشاركته في حكومة إقليم كردستان، وهل ستكون قبل أم بعد تعيين محافظ لكركوك".

وأشار الى "اجتماع ثانٍ سيعقد يوم الجمعة، للمجلس الرئاسي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسيتم حسم جميع هذه الملفات عن طريق التصويت".

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