الأنواء الجوية: زخات مطر خفيفة خلال اليومين المقبلين

2019/06/07 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تساقط زخات مطر في في اليومين المقبلين مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي تلقت "العهد

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