في كركوك… اخماد 23 حريقاً بيومٍ واحد: الحنطة انتهت

2019/06/07 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يؤكد مسؤول محلي من محافظة #كركوك، أن #الحرائق التي استهدفت حقول #الحنطة في مناطق شمال #العراق وغربه، أدت إلى خسائر كبيرة بالمحصول، الذي كان من المؤمل […]

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