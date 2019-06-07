النفط “يقفز” بعد تصريحات سعودية

2019/06/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس سجلت أسعار النفط ارتفاعا زاد عن اثنين بالمئة، الجمعة، لتواصل الصعود من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع، في ظل مؤشرات على أن أوبك ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.35 دولار إلى 63.02

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