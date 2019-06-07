حرائق العراق تتسبب في خسائر كبيرة

2019/06/07 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مئات المزارع في محافظات عراقية عدة إلى حرائق كبيرة على نحو متزامن، والتهمت النيران مئات الهكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي ا...

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