الحشد الشعبي يلقي القبض على احد مرتكبي الحرائق في صلاح الدين

2019/06/07 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الحشد الشعبي ،اليوم الجمعة، القبض على احد مرتكبي الحرائق في قضاء الصينية بصلاح الدين.

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