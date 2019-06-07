موسكو: سنزيد عدد خبرائنا العسكريين في فنزويلا إذا لزم الأمر

2019/06/07 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعرب مدير دائرة أمريكا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، الجمعة، عن استعداد موسكو لزيادة عدد خبرائها العسكريين في فنزويلا، إذا احتاجت كاراكاس ذلك.وقال شيتينين للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم: “لدينا عقود مع فنزويلا، وعلينا تنفيذ أعمال صيانة المعدات التي قدمناها لها.وكل الأعمال تتطلب مشاركة أشخاص، ويكون عددهم […]

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