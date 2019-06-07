2019/06/07 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس حصلت “خطوة برس” على فيديو لتنفيذ القوات المسلحة العراقية وبدعم من طيران التحالف ضربات جوية على مواقع تواجد الدواعش المختبئة في الجبال بالقرب من قضاء الشرقاط في نينوى، بحسب ما افادت وزارة الدفاع اليوم الجمعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد: طيران الجيش يدك مواقع لداعش مختبئة في الجبال قرب الشرقاط وكالة خطوة برس.

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