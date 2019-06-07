2019/06/07 | 13:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غدا.. وزير الخارجية الالماني يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
افاد مصدر سياسي، الجمعة، ان وزير الخارجية الالماني هايكو ماس سيزور العاصمة بغداد يوم غد السبت.
وقال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غدا.. وزير الخارجية الالماني يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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