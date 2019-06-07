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غدا.. وزير الخارجية الالماني يزور بغداد


غدا.. وزير الخارجية الالماني يزور بغداد
2019/06/07 | 13:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

افاد مصدر سياسي، الجمعة، ان وزير الخارجية الالماني هايكو ماس سيزور العاصمة بغداد يوم غد السبت.

وقال...

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