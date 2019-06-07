بالفيديو.. وفاة ثلاثة اطفال في الكوت والسبب؟؟

2019/06/07 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توفي ثلاثة اطفال في احدى مستشفيات مدينة الكوت مركز محافظة واسط.واظهر مقطعا فيديويا وفاة ثلاث اطفال في مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت بسبب بطئ اجراءات العلاج ونقص كوادر الاختصاص.وفاة ثلاث اطفال في مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت بسبب بطئ اجراءات العلاج ونقص كوادر الاختصاص .Posted by ‎واسط‎ on Friday, 7 […]

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