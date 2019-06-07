“بالوثائق” الموافقة على انشاء “مصحة” خاصة لعلاج متعاطي المخدرات في البصرة

2019/06/07 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حصلت”يس عراق” على وثائق تظهر حصول موافقة صحة البصرة وشركة نفطها على تمويل وانشاء “مصحة” خاصة لعلاج متعاطي المخدرات بسعة 400 سرير .

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