2019/06/07 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية مرور السليمانية، حصيلة الحوادث المرورية خلال ايام عيد الفطر المبارك.





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شخصين لقيا مصرعهما واصيب 11 اخرين اثر حوادث مرورية في السليمانية خلال ايام عيد الفطر المبارك”.

وأضاف، ان “الحوادث المرورية وخلال ايام العيد الثلاث في محافظة السليمانية كانت كالتالي حادث 10، انقلاب المركبات 2، حوادث الاصطدام 7، حادث صدم مواطنين واحد فقط”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعلن حصيلة الحوادث المرورية خلال العيد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعلن حصيلة الحوادث المرورية خلال العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).