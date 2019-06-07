فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في بلدروز

2019/06/07 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / ديالى

تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد حريق اندلع في قضاء بلدروز في محافظة ديالى.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “فرق الدفاع المدني في بلدروز اخمدت حريقا نشب في بقايا محصول الحنطة مجاور لبساتين ودور سكنية في منطقة امام عسكر بالقضاء”.

وأضاف، ان “اخماد الحريق تم بسرعة ومهنية عاليتين مما حال دون توسع النيران إلى البساتين والدور المجاورة”.

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