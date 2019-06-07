إصابة رعاة أغنام بانفجار لغم أرضي في الرمادي

2019/06/07 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الأنبار ،الجمعة، بإصابة اثنين من رعاة الأغنام جراء انفجار لغم أرضي غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح صحفي أن ” لغم أرضي من مخلفات عصابات داعش الاجرامية انفجر في أرض زراعية في جزيرة ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي، ، ما أدى الى إصابة اثنين من رعاة الأغنام …

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