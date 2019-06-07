2019/06/07 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المرجعية الدينية : شيوع ظاهرة الانتحار يؤشر خللاً في المجتمع ومؤسسات الدولة

اكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، ان شيوع ظاهرة الانتحار يؤشر

على خلل في المجتمع ومؤسسات الدولة.

ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ، عبد المهدي

الكربلائي، وفي خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني

الشريف، أضاف ان "على الانسان ان يكون رحيماً على نفسه، ومن علامات

عدم رحمة الانسان لنفسه هي انتشار ظاهرة الانتحار في العراق".

وأضاف الكربلائي، ان "شيوع ظاهرة الانتحار في البلاد يؤشر على خلل

في المجتمع ومؤسسات الدولة"، مؤكداً ان "هذه الظاهرة تعد مسؤولية

الجميع".

وشدد ممثل المرجعية على ضرورة "بناء المجتمع وحفظه من المهالك".

وأشار الكربلائي الى ان "النظام السياسي يجب ان يكون قوامه الرحمة"،

مبيناً انه "على الحاكم ان يكون رحيماً وعادلا".

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