وكالة: لقاء مرتقب بين حفتر وترامب في البيت الأبيض

2019/06/07 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..نقلت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن مصادر مطلعة أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري.وأفادت الوكالة الإيطالية بأن مصدرا مقربا من حفتر فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغها بأن هذه الزيارة التي من المتوقع “أن تكون في الثامن عشر من يونيو […]

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