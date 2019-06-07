وزير الكهرباء: ازمة الكهرباء ستحل جذريا في العام 2020

2019/06/07 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، أن الحل الجذري لازمة الكهرباء في العراق سيكون في العام المقبل، مشيرا إلى أن العراق يحتاج لاستيراد الكهرباء من ايران لفترة قد لا تتجاور ال6 أشهر.





وأضاف في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، "حاجتنا لاستيراد الكهرباء موقّتاً من إيران قد لا تتجاوز الـ6 أشهر أو أكثر بقليل، لكنّ حاجتنا للغاز ستكون لفترة بين عامين و3 أعوام إلى حين النهوض بواقع منظومة الغاز العراقيّة".

وأضاف "لدينا استثناءات من أميركا بما يخصّ الغاز والكهرباء، وما يتعلّق بالغاز، هم يعرفون حاجتنا ومتفهّمون، الاستثناءات مقسّمة إلى فترات وقابلة للتمديد، وأتصوّر أنّها ستستمرّ لأنّ وضع العراق يختلف عن وضع البلدان الأخرى وليس لدينا بديل".

وأشار إلى أنه "عندما نتحدّث عن العروض، نتحدّث عن كمّيّة الغاز والكهرباء مجتمعين.



الآن الكهرباء في حدود الـ1100 ميغاواط نستوردها من إيران والغاز تصل كمّيّته إلى 2800 ميغاواط، والكمّيّة كلّها مجتمعة تصل إلى 4 آلاف ميغاواط.



الـ4 آلاف ميغاواط لم نجد لها عروضاً أفضل من ناحية الكمّيّة والسرعة والأسعار، إضافة إلى ذلك، نحتاج إلى بنية تحتيّة وربط مع بلدان أخرى، لذا خيارنا المتاح حاليّاً إيران فقط".





وتابع الخطيب "ما قمنا به خلال الفترة الماضية أنتج زيادة في الطاقة، ووضعنا اليوم أفضل من ذي قبل، على الرغم من أنّ الوضع ليس مثاليّاً لكنّه الأفضل، الوصول إلى حلول جذريّة يحتاج إلى اتّفاقيّات كبرى.



نأمل أن يكون هناك تفهّم من قبل الناس بأنّنا وقّعنا اتّفاقيّات مع "سيمنس" ومستمرّون بعقودنا مع "جنرال إلكتريك".



ولفت إلى أن "الحلول الجذريّة ستكون في عام 2020 لأنّ السعات التوليديّة ومشاريع النقل الكبرى ستدخل الخدمة في الربع الأخير من عام 2019، وصولاً إلى منتصف عام 2020."

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