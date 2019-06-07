الشيخ حبلي: من يعممون لغة العنف والتطرف شركاء في الإرهاب

2019/06/07 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستغرب الشيخ صهيب حبلي المواقف الصادرة عن بعض المرجعيات الدينية الإسلامية على خلفية العملية الإرهابية في طرابلس، ولفت في موقفه الأسبوعي بعد خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد إبراهيم في صيدا الى أن “البعض ممن يفترض أنهم يمثلون صوت العقل والإعتدال الإسلامي نراهم يخرجون بتصريحات ومواقف كي يبرروا بشكل أو بآخر العمل الإرهابي تحت حجج …

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