شرطة ميسان : رجل يقتل طليقته ويصيب شقيقتها بتحريض من والدته

2019/06/07 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية شرطة ميسان، ان شخصاً قتل طليقته واصاب شقيقتها مشيرة الى اعتقال والدته التي حرضت على القتل.وذكرت المديرية في تصريح صحفي ” ان”مفارز شرطة ميسان اجرت عمليات دهم وتفتيش ونصب سيطرات على إثر حادث قتل امرأة أربعينية العمر، حيث أقدم على قتلها زوجها الأول (طليقها) بالاشتراك مع أولاده منها بسلاح نوع مسدس وإصابة […]

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