أوروبا تعدل قانون “تأشيرات” الشنغن

2019/06/07 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتمد وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي تعديلات على قانون التأشيرات الأوروبي بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.وقال الوزراء في بيان مشترك إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين، وستسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد

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