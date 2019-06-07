2019/06/07 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، انه" تؤكد عدم صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع "الفيسبوك" المرتبطة بجهة سياسية معروفة عن نية رئيس مجلس الوزراء "عادل عبد المهدي"، تقديم استقالته".واكد المصدر، ان" عبد المهدي لا يعتزم تقديم استقالته لانه مرتبط بمشروع كبير سينجزه بشكل كامل".يشار الى ان وسائل اعلام محلية وصحف تحدثت في وقت ماضي عن نية عبد المهدي تقدسم استقالته بعد عطلة عيد الفطر المبارك".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن حقيقة استقالة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن حقيقة استقالة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).