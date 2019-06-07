قيادتا العمليات للحشد الشعبي والجزيرة غرب الانبار تعقدان اجتماعا لتبادل المعلومات الاستخبارية

2019/06/07 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات غرب الانبار للحشد الشعبي اجتماعا امنيا بالاشتراك مع عمليات الجزيرة للتنسيق الامني وتبادل المعلومات الاستخبارية.وقال قائد عمليات غرب الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقعنا ان "اجتماعا امنيا عقد مساء يوم الخميس بمقر قيادة عمليات الانبار للحشد في القائم لتبادل المعلومات الاستخبارية وتباحث الوضع الامني في قضاء القائم والصحراء الغربية".واضاف ...

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