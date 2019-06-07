الغضبان يتوقع مستقبلا مزهراً للنفط بحلول عام 2050

2019/06/07 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

توقع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الجمعة (7 حزيران 2019) تضاعف الطلب على البتروكيميائيات بحلول عام 2050.

وقال الغضبان في تصريح صحفي، إن "الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول عام 2050 ما يعزز أهمية النفط".

وردا على سؤال حول مصير اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، اوضح الغضبان أن "هناك رغبة كبيرة لدى منتجي أوبك ومنتجين من خارجها باستمرار تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العالم الجاري".

وأكد أن "المشاركين في الاتفاق يسعون لتحقيق استقرار سوق النفط، وتوفير ما يكفي من الإمدادات بأسعار منصفة للمنتج والمستهلك".

وانطلقت أمس الخميس، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن المجلس العالمي للذهب، الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران، فيما اشار الى أن روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب خلال عام 2019.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه إن &q

بغداد اليوم_ متابعة

كشف مدير شركة نفط البصرة، إحسان عبد الجبار، الاثنين (03 حزيران 2019)، عن اختيار العراق لشركة هيونداي لمشروع بـ2.4 مليار دولار، من أجل زيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن "العراق اختار شر

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت إدارة مكتب التشغيل المركزي في ديوان محافظة البصرة، السبت (1 حزيران 2019)، تشكيل لجنة لإنهاء ما اسمته بظاهرة العمالة غير الشرعية في المحافظة، برئاسة المحافظ اسعد العيداني.

وأصدرت الدائرة اعماماً إلى الشركات العاملة في

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