2019/06/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن مقترح لتأجيل الانتخابات المحلية الى نيسان من العام المقبل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن مقترح لتأجيل الانتخابات المحلية الى نيسان من العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).