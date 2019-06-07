ممثل المرجعية: شيوع ظاهرة الانتحار يؤشر على خلل في المجتمع ومؤسسات الدولة

2019/06/07 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، ان شيوع ظاهرة الانتحار يؤشر على خلل في المجتمع ومؤسسات الدولة.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي

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