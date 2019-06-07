رصد بقعة ضخمة بسماء كاليفورنيا.. والرادار يكشف مفاجأة غريبة

2019/06/07 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع

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