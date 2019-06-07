قريباً .. بناء مستشفى خاص بمدمني المخدرات في البصرة

2019/06/07 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، عن استحصال موافقات حكومية لبناء مستشفى تخصصي، لمعالجة مدمني المخدرات بكلفة 5 مليون دولار في محافظة البصرة.وذكر الخزعلي في بيان له ، أن العمل يجري لاستحصال موافقات حكومية، لبناء مستشفى تخصصي لمعالجة مدمني المخدرات، بكلفة 5 مليون دولار ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية من وزارة النفط.وأشار , إلى …

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