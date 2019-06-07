2019/06/07 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغضبان: الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
توقع وزير النفط ثامر الغضبان مستقبلا مشرقا للنفط، وقال في حديث صحفي، إن الطلب على البتروكيميائيات سيتض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغضبان: الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الغضبان: الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).