الغضبان: الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050

2019/06/07 | 15:02

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بغداد :سومر نيوز

توقع وزير النفط ثامر الغضبان مستقبلا مشرقا للنفط، وقال في حديث صحفي، إن الطلب على البتروكيميائيات سيتض...

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