2019/06/07 | 15:07

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البنتاغون: شراء أنقرة "إس 400" يشكل تهديدا غير مقبول لواشنطن

أعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون أن شراء أنقرة لأنظمة "إس 400"

الصاروخية الروسية للدفاع الجوي يشكل تهديدا غير مقبول على الولايات

المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أوروبا والناتو

أندرو

#وينترنيتز

خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي"

الأمريكية الخميس، إن "شراء تركيا "إس 400" يشكل تهديدا غير مقبول على

الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "لا توجد أي إجراءات من شأنها إزالة قلقنا بهذا

الشأن".

وأشار إلى أن المباحثات مع تركيا حول هذه المسألة لا تزال

مستمرة.

يذكر أن الولايات المتحدة تعارض صفقة شراء تركيا أنظمة "إس 400"

الروسية، وهددتها بإلغاء توريد طائرات "إف 35" الأمريكية في حال

اكتمال صفقتها مع

#روسيا.

من جهتها، أكدت أنقرة مرارا أنها لا تعتزم التخلي عن شراء الأنظمة

الروسية.

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