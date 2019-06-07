الاستخبارات العسكرية: القبض على إرهابي خطير في ديالى

2019/06/07 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية تميزت بالذكاء الميداني والدقة في المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء ١٩اليوم الجمعة من , الإطاحة بأحد الإرهابيين الخطرين ممن شاركوا بعمليات التهجير وحرق عجلات المدنيين في الطريق السياحي الرابط بين بغداد وبهرز .وقد ادعى الدواعش أنه قتل في إحدى المعارك للتستر علية […]

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