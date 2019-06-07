/3/ أسماء مُرشحة لمنصب محافظ كركوك… تعرف إليها

2019/06/07 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يستمر #الجدل والخلاف داخل البيت #الكردي، وتحديداً على ملف #انتخاب محافظ #كركوك الجديد، وأدى هذا الامر أدى إلى مقاطعة #الاتحاد_الوطني لجلسة انتخاب #رئيس_اقليم_كردستان، وهدد باستمرار المقاطعة […]

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