الاستخبارات تقبض على إرهابي ادعى الدواعش أنه قتل في ديالى

2019/06/07 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على إرهابي خطير ادعى الدواعش أنه قتل في إحدى المعارك بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "بعملية نوعية تميزت بالذكاء الميداني والدقة في المعلومة الاستخبارية، تمكنت مفارز المديرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء ١٩ من الإطاحة بأحد الإرهابيين الخطرين ممن شاركوا بعمليات التهجير وحرق عجلات المدنيين في الطريق السياحي الرابط بين بغداد وبهرز".واضافت، ان"الارهابي قد ادعى الدواعش أنه قتل في إحدى المعارك للتستر علية وتضليل الأجهزة الامنية وظل متخفياً لسنوات عن الأنظار خصوصا بعد مغادرته لمنطقة سكناه في الكاطون، ولكن رجال الاستخبارات العسكرية كانوا يمتلكون المعلومات المؤكدة التي تثبت انه ما زال حيا فتمت متابعته ومطاردته حتى تم القبض عليه بكمين محكم في منطقة الدمن بناحية خان بني سعد في محافظة ديالى".واشارت الى، ان"الإرهابي ينتمي الى عائلة ارهابية فوالده وشقيقه من للمطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب، وابن عمه المدعو( ملا ياسين) هو مؤسس حركة التوحيد والجهاد في بهرز"، مبينة انه"يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى

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