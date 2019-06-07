السليمانية تشهد حوادث مرورية خلال أيام العيد

2019/06/07 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الجمعة، إحصائية الحوادث المرورية خلال أيام عيد الفطر المبارك في حدود المحافظة.وقالت المديرية في بيان لها ، إن “شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 11 اخرين إثر حوادث مرورية في السليمانية خلال ايام عيد الفطر المبارك”.وأشارت , إلى أن ” الحوادث المرورية وخلال أيام العيد الثلاث في محافظة السليمانية كانت …

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