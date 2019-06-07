محافظ ذي قار ينفي أنباء استقالته ويتهم جهات سياسية بإشاعة الخبر

2019/06/07 | 15:16

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محافظ ذي قار ينفي أنباء استقالته من منصبه ويتهم جهات سياسية بإشاعة الخبر

يتبع.



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