2019/06/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الوزير برفقة عدد من الجنود خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان الوزير إلى جانب عدد من عناصر الجيش يؤدون صلاة عيد الفطر، في حين ظهر الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى، بحسب ناشطين.

وخلال الصلاة، خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول، وهو ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

REFAH PARTİSİ@refahpartisl

İbadeti Allah rızası yerine oy mevki makam rızası için yapmaya kalkarsanız Rabbim işte böyle sizin gerçek yüzünüzü ortaya serer cümle aleme maskara yapar.

Tek üzücü olan şey mehmetçiğimizinde buna alet edilmek istenmesi.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بالفيديو وسط انتقادات لاذعة من مؤيدي المعارضة الذين اعتبروا الموقف محاولة فاشلة للمتاجرة بالدين واستعراض الصلاة لاستقطاب الناخبين.

وكتب حساب باسم ”حزب الرفاه“ معلقًا بتويتر: ”إذا حاولت القيام بالصلاة من أجل التصويت، فإن ربي يكشف عن وجهك الحقيقي“.

وعلق حساب آخر أنه لو كان من أدى هذه الصلاة من المعارضة لهاجمهم أردوغان يوميًا حتى الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالفيديو) شاهد .. وزير ومسؤولون اتراك يثيرون سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالفيديو) شاهد .. وزير ومسؤولون اتراك يثيرون سخرية واسعة خلال صلاة العيد مع الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).