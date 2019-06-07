إصابة إثنين من رعاة الأغنام بانفجار ناسفة غربي الأنبار

2019/06/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار اليوم الأربعاء، عن إصابة إثنين من رعاة الأغنام بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة جزيرة ناحية البغدادي غربي الأنبار.

وقال المصدر إن «القوات الأمنية شرعت بالتوجه إلى مكان الحادث ونقل الجرحى إلى المستشفى مع تفتيش منطقة جزيرة ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت (70 كم غرب الرمادي) تحسباً من وجود مخلفات حربية أخرى».

وأضاف المصدر، أن «المخلفات الحربية مازالت تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين في عموم مناطق الأنبار بسبب وجود العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التي لم تؤمن لصعوبة العثور عليها».

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