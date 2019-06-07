مقتل دواعش بعملية امنية غربي الانبار

2019/06/07 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار شعيب برزان العبيدي ،الجمعة، بأن 6 من خلايا عصابات داعش الاجرامية قتلا بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” قوة من قيادة عمليات الجزيرة ولواء 29 مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت صحراء ناحية البغدادي بقضاء […]

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