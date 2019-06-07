2019/06/07 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض: لن تأخذني في الحق لومة لائم في اتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه اي موظف بالوزارة متورط بالفساد مهما كان اسمه او منصبه

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