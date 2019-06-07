بقرار مزعج.. حتى

2019/06/07 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن كل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقا بتطبيق فيسبوك، وبالتأكيد من بينها هواتف هواوي.

غير أن عملاق التواصل الاجتماعي

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