2019/06/07 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق للوضع في سنجار وكوردستان سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالله أوجلان في رسالة جديدة: القتل وسفك الدماء لن يحققا شيئاً ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالله أوجلان في رسالة جديدة: القتل وسفك الدماء لن يحققا شيئاً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).