انباء عن اغتيال القيادي في الحرس الثوري اقبال بور شمال بغداد

2019/06/07 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت انباء عن محاولة اغتيال مسؤول الحرس الثوري الإيراني في طوزخورماتو إقبال بور واصابته إصابة بالغة ونقل باثرها إلى مستشفى كالار!!

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