العتبة الرضوية تعرض أكبر وأصغر مصحفين خطيين بالعالم

2019/06/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض متحف القرآن الكريم في العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد، أكبر وأصغر مصحفين خطيين في العالم، بالإضافة إلى 20 الف نسخة من القرآن الكريم والكتيبات والمخطوطات القرآنية وأهم الكنوز الثمينة من الكتب السماوية في العتبة الرضوية المقدسة.وأشارت إدارة المتحف أنه تم عرض أكبر مصحف في العالم المعروف باسم البايسنغري، الذي يعتقد أن كتابته من …

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