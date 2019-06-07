“بالصور” الحلبوسي وبن زايد يبحثان في أبو ظبي قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

2019/06/07 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الجمعة ، رئيس ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة الامارات العربية المتحدة.وبحث الجانبان تعزيز العلاقات بين العراق والامارات وعددا من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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