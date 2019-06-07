نينوى تكشف عن رقم صادم للاراضي المحترقة

2019/06/07 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، يوم الجمعة، ان عن رقم صادم للاراضي المحترقة في المحافظة، مؤكدا ان الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية في المحافظة متفعلة وحدثت بفعل فاعل.وقال قبلان في حديث صحافي ان” الجهات التي تقف وراء الحرائق ماتزال مجهولة وحرة طليقة، وعلى الحكومة المركزية متمثلة بالرئاسات […]

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