2019/06/07 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت مجموعة من معلمات التدبر في القرآن الكريم بمنطقة الأحساء شرق السعودية عدة برامج قرآنية لفئتيْ النساء والأطفال بتوجيه من الأستاذة “فاطمة السماعيل” مسؤولة “خدمة علّمني القرآن ٣٦٠ فكرة”.حيث تهدف لنشر مفهوم التدبر, وفي هذا الإطار، عقدت عدة مجالس وحلقات ودورات قصيرة لمختلف الأعمار بهدف التعريف بالتدبر وأهميته، وتوضيح الفرق بين معنى التدبر والتفسير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برامج قرآنية تدبرية لفئتي النساء والأطفال في منطقة الإحساء) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برامج قرآنية تدبرية لفئتي النساء والأطفال في منطقة الإحساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).