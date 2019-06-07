2019/06/07 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي الكوت يتمتعون بأجواء العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BONlc0Ys478
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي الكوت يتمتعون بأجواء العيد رغم ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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