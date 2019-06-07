إرتفاع منسوب مياه بحيرة الحبانية جنوبي الفلوجة

2019/06/07 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مدير عام المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار مؤيد سليمان المشوح ، الجمعة، عن ارتفاع منسوب مياه بحيرة الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المشوح في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان ” بحيرة الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة ارتفعت مناسيبها بشكل ملحوظ على خلفية قيام دائرة سدود الانبار بإطلاق حصة مائية كبيرة بلغت […]

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