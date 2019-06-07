عملية أمنية استباقية تقتل دواعش غرب الأنبار

2019/06/07 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد القيادي في حشد محافظة الأنبار شعيب , برزان العبيدي ،اليوم الجمعة، بأن 6 من خلايا عصابات داعش الاجرامية قتلى بعملية أمنية استباقية غربي الانبار . وقال المصدر في تصريح له , إن ” قوة من قيادة عمليات الجزيرة ولواء 29 مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت صحراء ناحية البغدادي بقضاء …

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